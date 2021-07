„Heiligen Gral der Festkörperphysik“ beobachtet

1934 zeigte der Ungar Eugene Wigner, einer der Mitbegründer der Theorie der Symmetrien in der Quantenmechanik, dass die Elektronen eines Materials sich theoretisch aufgrund ihrer gegenseitigen elektrischen Abstoßung unter bestimmten Voraussetzungen in regelmäßigen, kristallförmigen Mustern anordnen können. Ist die elektrische Abstoßungsenergie zwischen den Elektronen größer als ihre Bewegungsenergie, so ordnen sie sich derart an, dass ihre gesamte Energie so gering wie möglich ist, lautete seine These.