Lopez und Affleck planen schon ihre Traumhochzeit

„Will Ben früher oder später an sich binden“

Obwohl er offiziell noch nicht vor seiner Liebsten vor die Knie gegangen ist, soll Ben Affleck Jennifer Lopez grünes Licht gegeben haben, schon jetzt nach einem geeigneten Ort für die Hochzeit zu suchen. Dazu soll das Paar bereits mit ihren A-Liste-Freunden koordinieren, in welchem Zeitraum sich die viel beschäftigten Stars am ehesten für die Zeremonie freinehmen könnten, berichtete „Enterpress News“.