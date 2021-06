Messerattacke auf eigenen Bruder: Zwölf Jahre Haft

Stich in den Lendenbereich

Nach dem Tod der Eltern 2017 und 2018 hatte er noch bis 30. Juni 2020 das Wohnrecht. Sein drei Jahre älterer Bruder pochte darauf, dass er sich um Mindestsicherung bemühen solle und auszieht. Letztlich brachte er auch eine Klage zur Räumung per 1. Jänner 2021 ein. Am Tag vor dem Heiligen Abend ging der 48-Jährige in Kirchschlag bei Linz mit einem Fleischermesser mit einer 22 Zentimeter langen Klinge von hinten auf den Bruder los und versetzte ihm einen Stich in den linken Lendenbereich.