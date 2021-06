Nächtigungen um 60 Prozent unter Vorkrisenniveau

Österreichs Touristiker sind mit den Öffnungen am 19. Mai in die Sommersaison gestartet. Im Vergleich zum Mai 2020, wo die Betriebe Corona-bedingt geschlossen hatten, zogen die Nächtigungen und Ankünfte freilich stark an. „Allerdings liegen die Nächtigungen noch immer rund 60 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von Mai 2019“, sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Mittwoch laut einer Aussendung.