Finanzpolizei plant mehr Kontrollen im Pakethandel

Blümel sieht finanzpolizeilichen Handlungsbedarf im Paketgeschäft. „Die Coronapandemie hat zu einem rasanten Anstieg im Paketversand geführt. Leider beobachten wir in diesem Bereich immer wieder Dienstleister, welche sich mit unlauteren Geschäftsmethoden einen Wettbewerbsvorteil verschaffen“, so der Finanzminister in einer Aussendung.