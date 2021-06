Ankara: Proteste nach Festnahme von Pressefotograf

In Istanbul ist ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP, der am Samstag über eine verbotene Pride-Parade in der türkischen Metropole berichtet hatte, vorübergehend festgenommen worden. Journalistenkollegen versammelten sich am Dienstag in Istanbul, um gegen die brutale Festnahme zu protestieren. Auch in der Hauptstadt Ankara kam es zu einer Kundgebung gegen die Angriffe auf die Pressefreiheit.