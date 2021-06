Aufenthalt für EU-Bürger: Ärger mit den Briten

Nachweise nur noch in digitaler Form

Nach Ablauf dieser Frist wird sich zeigen, wie gut die neuen Systeme in der Realität funktionieren. Zum Problem könnte Experten zufolge werden, dass EU-Bürger in Großbritannien ihr Aufenthaltsrecht nur auf relativ komplizierte Weise in digitaler Form nachweisen können. Es gibt also kein gedrucktes Papier, das man seinem Vermieter als Nachweis zeigen könnte. Noch verheerender könnten die Konsequenzen allerdings für jene sein, die die Frist verpasst haben und dadurch ihr Aufenthaltsrecht verlieren.