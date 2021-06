Frau in der Wirtschaft mit neuem Vorstandsteam

Um sich noch besser für die Interessen der Unternehmerinnen einsetzen zu können, setzt Frau in der Wirtschaft Vorarlberg erstmals auf ein Führungsteam. Daher bekommt Neo-Vorsitzende Carina Pollhammer Unterstützung von Andrea Längle (Längle Pulverbeschichtung GmbH) und Karin Peer (PEERfect Events). „Ich freue mich ganz besonders, dass wir ab sofort das FiW-Team erweitern konnten. So können wir noch stärker werden in der Interessenvertretung und unsere Schwerpunktthemen und Forderungen für Vorarlbergs Wirtschaftsfrauen noch gezielter durchsetzen“, betont FiW-Geschäftsführerin Karin Thurnher-Furtner.