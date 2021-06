Federer nach Aufgabe von Mannarino in Runde zwei

Das war eng für den „Maestro“. Roger Federer steht nach der Aufgabe seines Gegners Adrian Mannarino in Wimbledon in der zweiten Runde. Vor Beginn des fünften Satzes, in dem sich Federer nach einem starken vierten Satz rettete, gab der Franzose nach 2:44 Stunden auf. Mehr Infos in Kürze!