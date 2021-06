Wimbledon: Novak-Partie auf Mittwoch verschoben

Österreichs einziger Beitrag in den Einzelbewerben der mit 35,02 Millionen Pfund dotierten All England Tennis-Championships kommt heute zu seinem ersten Einsatz. Dennis Novak trifft in der ersten Wimbledon-Runde auf den US-Amerikaner Steve Johnson. Aufgrund von Regen wurde das Match auf Mittwoch, 12 Uhr verschoben. Mit dem sportkrone.at-Ticker sind Sie live mit dabei!