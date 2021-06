Der SCR Altach ist ins Klostertal übersiedelt

Im Rahmen des Trainingslagers in Braz und Bludenz bestreiten die Altacher zwei Testspiele. Am Mittwoch ist Heidenheim in der Cashpoint-Arena zu Gast, das Spiel findet hinter verschlossenen Stadiontüren statt. Öffentlich zugänglich ist dann aber das Spiel am Samstag gegen St. Gallen in der Bludenzer Sparkassen-Arena, Anpfiff ist am Samstag um 16 Uhr.