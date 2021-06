„Wahlzuckerl“für 197.000 junge Oberösterreicher

Bedenkliches Studienergebnis

Landtagspräsident Wolfgang Stanek (ÖVP), hierarchisch der Erste von drei Präsidenten, bezieht sich auch auf eine aktuelle Studie des Instituts SORA, derzufolge 34 Prozent der jungen Leute zwischen 16 und 26 Jahren eine autoritäre bzw. nicht liberale Demokratievorstellung haben: „Das macht mich nachdenklich. Deshalb müssen wir die Vorteile und Chancen der Demokratie weiter verstärkt in den Vordergrund rücken“, sagt er. Die Plattform soll daher auch verstärkt in die politische Bildung an den Schulen eingebunden werden, wünscht er sich.