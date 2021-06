Nach Hauseinsturz: Enkel erhält rätselhafte Anrufe

Zahl der Toten auf neun gestiegen

Am Wochenende hat ein Feuer in den Trümmern die Suche nach Opfern behindert. Viele Familien bangen um ihre Angehörigen. Am Sonntag wurden in den Trümmern weitere Todesopfer gefunden. Die Zahl der Toten sei damit auf neun gestiegen, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Sonntag an der Unglücksstelle in Surfside nahe Miami. Vier der Toten seien bisher identifiziert worden, mehr als 150 Menschen galten zuletzt als vermisst.