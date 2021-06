Brand bei NÖ-Wirt auch durch ÖFB-Partie verhindert

Nicht zuletzt die Übertragung des Achtelfinalduells Österreichs mit Italien bei der Fußball-EM hat am Samstagabend einen Großbrand in einem Gasthaus in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) verhindert. Mehrere Feuerwehrleute hatten das Match nach Angaben des Landeskommandos in der Einsatzzentrale verfolgt und waren so in der Lage, bereits eine Minute nach dem Alarm auszurücken.