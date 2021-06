Schwerer Rückschlag: Kroatien verliert Perisic

Kroatien hat sein Teamquartier wegen der Corona-Pandemie in der Heimat in Rovinj. Grund dafür war die Sorge, dass bei einem positiven Corona-Fall bei den Vorrundenspielen in Großbritannien die ganze Mannschaft möglicherweise in Quarantäne gemusst hätte. „Die Bedingungen sollten für alle dieselben sein. Es sind nicht dieselben für alle“, hatte Trainer Dalic während der Vorrunde gesagt. Die bisherigen Corona-Fälle kurz vor oder während der EM hatten keine Team-Quarantäne zur Folge.