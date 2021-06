Prohaska: Breite Brust! Pressing irritiert Italien

Die Italiener sind eine eingespielte Mannschaft, haben den Ball laufen lassen, wir konnten dagegenhalten. Und in der zweiten Hälfte ist es auch offensiv besser gelaufen. Da waren wir flotter unterwegs, im Passspiel sicherer, da hat Teamchef Franco Foda sicher den Kritikpunkt in der Pause angesprochen. Wir haben Italien danach in Bedrängnis gebracht. Das Pressing hat sie irritiert, da haben sie sich zurückgezogen. Schade um den Kopfball von Marko Arnautovic zum 1:0 - ehrlicherweise war die Abseitsentscheidung richtig.