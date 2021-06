Mit 120km/h durch Klagenfurt: „Jeder war mal jung“

Éine Polizeistreife entdeckte den Raser kurz vo 5 Uhr am Samstag: Er bog von einer Seitenstraße in die Völkermarkter Straße, gab Vollgas und verursachte damit ein extrem laut quietschendes Geräusch - die Reifen seines Autos drehten durch und der Motor heulte auf. Mit Blaulicht und Folgetonhorn nahmen die Polizisten die Verfolgung auf - doch der Raser bog wieder in eine Seitenstraße ab und wollte flüchten. Er versuchte sich samt Auto vor der Polizei zu verstecken.