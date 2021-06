Teststraßen-Vergabe: Druck aufs Land nimmt zu

Das Land selbst hat derweil bereits damit begonnen, die Testkapazitäten zurückzufahren. Mit der steigenden Impfrate und den Wohnzimmertests ist die Zahl an Testungen rapide zurückgegangen, der Bedarf ist also nicht gegeben. Landesrat Christian Gantner (ÖVP) betonte allerdings, dass auch in Zukunft in allen Landesteilen Tests angeboten werden sollen. Über den Sommer hinweg werden diesen auch noch gratis sein, danach will der Bund über eine etwaige Kostenpflicht entscheiden - einen Alleingang Vorarlbergs in dieser Frage schließt Gantner aus.