Dealer verkaufte über zwölf Kilogramm Cannabis

Blöd gelaufen: Weil er bei einer Routine-Verkehrskontrolle in der Gemeinde Sulz aufgehalten wurde, droht einem 21-Jährigen nun eine Gefängnisstrafe. Am 21. April wurde er von Polizeibeamten kontrolliert. Dabei fanden die Beamten eine größere Menge Cannabis und eine kleine Menge Kokain. Auch die drei Beifahrer hatten in ihrer Kleidung etwas Marihuana versteckt. Zudem war auch der Pkw, in dem das Quartett unterwegs war, alles andere als aufgeräumt. Auch dort fanden sich Utensilien, die auf Drogendealerei hinwiesen.