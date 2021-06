Dino Zoff: „Zeigt auch gegen Italien euren Mut“

Sie haben mit Italien dreimal gegen Österreich gespielt - erinnern Sie sich an eine dieser Partien?

Ja, 1978 haben wir bei der WM in Argentinien dank eines Tors von Paolo Rossi gegen ein starkes Österreich mit 1:0 gewonnen. Ich erinnere mich auch an Herbert Prohaska, ein wichtiger Mittelfeldspieler, der sich stets in den Dienst seines Teams stellte. Auch während seiner Zeit in der Serie A hat er immer wieder auf sich aufmerksam gemacht.