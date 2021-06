ÖFB-Team darf nicht im Wembley-Stadion trainieren

Österreichs Fußball-Nationalteam hat seine Planung für den Vortag des EM-Achtelfinales gegen Italien umstellen müssen. Um den Rasen im Wembley-Stadion in London für den weiteren Turnierverlauf zu schonen, hat die UEFA beiden Teams verboten, ihr Abschlusstraining dort abzuhalten. Die Österreicher mussten damit umplanen, trainieren nun am Freitag (11 Uhr) in ihrem EM-Quartier in Seefeld und heben erst am Nachmittag aus Innsbruck in Richtung Großbritannien ab.