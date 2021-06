Minister lädt in Prüfungswoche zu Schulkonzert ein

Kommenden Montag, 28. Juni, beginnt in östlichen Bundesländern die letzte Schulwoche vor den Ferien, und in dieser geht nur mehr am Rande um Noten, Prüfungen und Co. Und so lädt Minister Heinz Faßmann alle Schüler zum „SchulSchlussKonzert“ mit österreichischen Bands ein! Ein Live-Auftritt, übertragen im Internet, am Vormittag mitten während der Unterrichtszeit. Nur werden halt in Oberösterreichs Schulen, anders in Wien, Niederösterreich und im Burgenland die Zeugnisse am 9. Juli, also erst in zwei Wochen verteilt.