Prinz George wusste nicht, dass er König wird

Dritter in der Thronfolge

Prinz George wurde am 22. Juli 2013 in London geboren. Er steht nach seinem Großvater Prinz Charles und seinem Vater Prinz William an dritter Stelle der britischen Thronfolge. Mit seinen Eltern und den jüngeren Geschwistern Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) lebt er im Kensington-Palast in London. Seit 2017 besucht er die St. Thomas‘ School in Battersea im Südwesten Londons.