Bernardeschi: „Österreich-Match ist ein Finale“

Lorenzo Insigne freut sich ebenfalls auf das Wembley-Stadion. „Es ist immer ein besonderer Moment, in so einem Stadion zu treffen“, sagte Insigne, der beim 3:0-Auftaktsieg Italiens gegen die Türkei ein Tor erzielt hatte. Der Napoli-Legionär zeigte sich stolz über die bisherigen Auftritte der „Azzurri“. „Zu Beginn hat niemand an uns geglaubt. Wir bleiben mit den Füßen auf dem Boden, arbeiten hart und machen so weiter. Wir haben noch nichts erreicht“, sagte Insigne. Italien hatte die K.o.-Runde mit drei Siegen und 7:0 Toren erreicht. Die Österreicher erwartet Insigne als Mannschaft, die hoch presst und versucht, den Ball nach Verlusten schnell zurückzuerobern. „Wir konzentrieren uns aber nur auf uns und denken daran, unseren Fußball durchzubringen“, sagte der 30-Jährige.