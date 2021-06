Giftige Dämpfe bei Brand von Aluminium-Abfällen

Ein 49-jähriger Pole fuhr am Dienstag mit einem Sattelkraftfahrzeug vom Ladeort Kidricevo in Slowenien kommend in Richtung Abladeort Gelsenkirchen in Deutschland. Er hatte 23.420 kg als Aluminium-Abfall deklariertes Material geladen. Gegen 17.30 Uhr stellte er das Fahrzeug auf dem Autobahnparkplatz Maisdorf Ost in Fahrtrichtung Wels ab, um seine Ruhezeit einzuhalten. In weiterer Folge legte er sich im Fahrzeug schlafen, bis ihn gegen 23.50 Uhr ein ebenfalls auf dem Parkplatz befindlicher Lkw-Lenker durch lautes Klopfen an der Fahrerkabine weckte. Es drang zu diesem Zeitpunkt starker Rauch aus dem geschlossenen Anhänger des Fahrzeuges. Vorerst wurden drei Feuerwehren alarmiert. Da jedoch das Aluminium zu brennen begann und sich dadurch giftige Dämpfe entwickelten, wurden in weiterer Folge noch drei weitere Feuerwehren nachalarmiert, um eine sichere Brandbekämpfung mit schwerem Atemschutz durchführen zu können.