Prohaska und Co. liebäugeln mit Sensation

Noch etwas unterscheidet die aktuelle italienische Auswahl von jenen in vergangenen Jahren. „Sie haben keine Superstars, dafür aber auch keine Unruhe“, meinte Prohaska. So wie bei den Italienern ist derzeit auch beim ÖFB-Team praktisch alles eitel Wonne, immerhin gelang erstmalig der Einzug in eine K.o.-Phase. „Für uns ist die Gruppe, wenn man so will, nach Papierform abgelaufen. Ich freue mich riesig, dass wir im Achtelfinale sind, das war aber auch realistisch“, resümierte der 65-jährige Wiener.