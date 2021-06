Wien-Döbling: Zu Pizza, Pasta und Co. gab’s Opium

Sechs Männer verhaftet

Insgesamt sechs Männer, darunter der Chef und Angestellte einer Pizzeria in Wien-Döbling, wurden verhaftet. Sie organisierten den Transport der Droge – die in Pfeifen geraucht wird und gefährlicher als Heroin ist – von Afghanistan über die Türkei mittels Lastwagen nach Österreich und Deutschland. Einmal abgeholt, wurde das „schwarze Gold“ in Wohnungen gebunkert und großteils über die Pizzeria an den Mann gebracht. Doch die Exekutive schlug zu, sicherte 13 Kilo Opium, drei davon in einem Bunker in Döbling.