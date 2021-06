Ein Raubmord, Parfum und drei Unbekannte

„Das ist alles erfunden, heiße Luft“

Doch viele Textnachrichten sind unbekannt, weil sie auf Wunsch von Kevin A. über „Telegram“ geführt wurden. „Warum dort, wo sie schnell wieder gelöscht werden? Haben Sie was zu verbergen?“, fragt die Richterin. Ganz offen lässt die Vorsitzende erkennen, dass sie dem Angeklagten nicht glaubt: „Das ist alles erfunden, heiße Luft.“ So behauptet Kevin A., das Opfer sei in Prostitution verwickelt gewesen, wofür es überhaupt keine Indizien gibt.