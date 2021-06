Bürgermeister will Renaturierung der Alten Fußach

Einige Punkte sind für Böhler aber schon fix: Im Dorf soll es zwei bis drei Stellen geben, an denen die Bevölkerung Zugang zum Wasser der Alten Fußach hat. Ähnlich wie bei Projekten in den Niederlanden soll das Wasser über die meiste Zeit des Jahres natürlich in den See laufen und eben nicht über Pumpen gesteuert werden. „Damit wird das ganze sanfter. Und es wird eine Bucht geben, in der die Ach über ein Schleusensystem in den See fließen kann“, berichtet Böhler. sos