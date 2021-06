„Enterprise“-Star Joanne Linville ist gestorben

Joanne Linville startete ihre Karriere in den 1950er-Jahren und war laut des Branchenblatts in über 100 Film- und TV-Produktionen zu sehen. Neben der Rolle einer Romulanerin in der alten Serie „Raumschiff Enterprise“ spielte Linville auch in zahlreichen anderen beliebten Fernsehserien mit - unter anderem „Twilight Zone“, „Columbo“, „Kojak“, „Drei Engel für Charlie“ oder „Der Denver-Clan“.