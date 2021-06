Richard Lugner hat schon Pläne mit seiner „Biene“

Zum ersten Mal in der Lugner-City

Simone Reiländer, die als Filialleiterin einer Baumarktkette arbeitet, reagierte noch etwas zurückhaltender, ist aber nicht abgeneigt.

„Er hat das erwähnt, ich weiß aber nicht genau, was er da plant.“ Sie sei diese Woche zum ersten Mal in ihrem Leben in der Lugner-City gewesen. „Ich hab mich da so durchführen lassen durch die Büros und alles, und da findet sich schon irgendetwas.“