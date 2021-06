Larissa Marolt tritt in Heidi Klums Fußstapfen

2009 wurde Larissa Marolt zum „Austria‘s Next Topmodel“ gekürt und sorgte ein Jahr später in der Show von Heidi Klum für Furore. Mehr als zehn Jahre später sich die Kärntnerin nun selbst auf Topmodel-Suche machen: Ab Herbst sitzt die 28-Jährige nämlich in der Jury von „Switzerland‘s Next Topmodel“ - an der Seite von Topmodel Manuela Frey und Modeunternehmer Papis Loveday.