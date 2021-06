Impf-Anmeldung für Kids und Jugendliche in Wien

In Wien können sich ab Dienstag auch Kinder und Jugendliche - also konkret Personen zwischen zwölf und 19 Jahren - für eine Corona-Schutzimpfung anmelden. Am Freitag werden im Austria Center die ersten Stiche gesetzt, wobei der Impfstoff von Biontech/Pfizer zum Einsatz kommt. Auch gemeinsame Eltern-Kind-Termine sind möglich.