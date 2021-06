Szenarien: So kommt ÖFB-Team ins EM-Achtelfinale!

Sollte der Aufstieg als Dritter gelingen, spielt Rot-Weiß-Rot mit recht hoher Wahrscheinlichkeit am 29. Juni in Glasgow gegen den Sieger der Gruppe E (aktuell Schweden). Ebenfalls möglich ist ein weiteres Spiel in Bukarest am 28. Juni gegen den Sieger der Gruppe F (Frankreich, Deutschland oder Portugal). Bei Punktegleichheit unter den Gruppendritten kommt es zunächst auf die Tordifferenz an. Die nächsten Kriterien wären: erzielte Tore, Siege, Fair-Play.