Uraltrekord eingestellt: Nun „neue EM“ für Italien

Italien darf sich berechtigte Hoffnungen auf den zweiten Fußball-Europameistertitel nach 1968 machen. Drei souveräne Auftritte und kein Gegentor in der Gruppenphase waren ein starkes Statement. Auch der „B-Anzug“ saß am Sonntag beim 1:0 gegen Wales. Mit dem wurde Italiens Uraltrekord von 30 ungeschlagenen Spielen in Folge eingestellt. „Pozzo hat auch wichtige Trophäen gewonnen, also sind wir noch weit hinter dem damaligen Level“, sagte Italiens Teamchef Roberto Mancini.