Große Dirnd-Ausstellung in Bad Ischl

Die Ausstellung beginnt mit ihrer Erzählung aber viel früher, schon in den 1830er-Jahren: „Wir haben ein frühes Dirndl dieser Zeit in unserer Sammlung, ein Schatz, den wir nun restauriert haben“, freut sich Kuratorin Thekla Weissengruber, das historische Stück im malerischen Ambiente von Sisis Marmorschlössl präsentieren zu können. Damals war das Dirndl ein Kleidungsstück der einfachen Leute. Der Begriff findet sich auch erst in den 1920er-Jahren erstmals in Lexika, nachdem durch den Tourismus mehr Menschen auf das Dirndl aufmerksam wurden und es kopiert haben: „Es kam zu einer regelrechten Modewelle, Stars wie Marlene Dietrich trugen auf einmal Tracht“, erklärt Weissengruber.