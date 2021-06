Täter erbeuteten Bierflasche und Taschentücher

Die drei bislang unbekannten Täter verwickelten gegen 22.20 Uhr den Villacher (18) und den jungen Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau in der Villacher Innenstadt in ein Gespräch und drängten sie in den schwach beleuchteten Bereich der Köllpassage. Unter Androhung von Gewalt forderten die drei Männer Bargeld und Handys. Dem 18-Jährigen aus dem Bezirk Spittal an der Drau gelang die Flucht, der Villacher wurde über einen Blumentopf gestoßen und durchsucht. Da er aber kein Handy bei sich hatte, raubten die Täter eine Bierflasche, Taschentücher sowie eine FFP2-Maske vom Opfer und verließen dann den Tatort in Richtung Hauptplatz.