128 Neuinfektionen, erneut drei Todesfälle

„Nur“ noch 128 neue Corona-Fälle im 24-Stunden-Vergleich sind am Freitag (Stand: 9.30 Uhr) vermeldet worden, am Freitag der Vorwoche waren es 216. Erneut starben drei Patienten an den Folgen einer Infektion. In den Spitälern setzt sich die Entspannung ebenfalls fort: Vier Erkrankte konnten Normalstationen verlassen, ein schwer Erkrankter muss nicht mehr auf der Intensivstation behandelt werden.