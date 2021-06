Waffenschwingendes US-Anwaltspaar wurde verurteilt

Anwalt will nun für US-Senat kandidieren

Mark McCloskey kündigte kürzlich an, dass er im nächsten Jahr für den US-Senat kandidieren will. In dem Video zur Verkündung dieser Bewerbung behauptete er ohne irgendwelche Belege, von den Demonstranten der Bewegung Black Lives Matter sei eine lebensgefährliche Bedrohung für ihn und seine Familie ausgegangen. „Als der wütende Mob kam, um mein Haus zu zerstören und meine Familie zu töten, habe ich mich gegen sie erhoben“, sagte er.