Dennis Novak dank Nadal im Wimbledon-Hauptfeld

2020 hatte das Turnier wegen der Coronavirus-Pandemie nicht stattgefunden. 2019 scheiterte Novak in Runde eins, nachdem er 2018 nach erfolgreicher Qualifikation und insgesamt fünf Siegen in die dritte Runde eingezogen war. In bisher acht Major-Hauptbewerben für Novak sind jene zwei Siege 2018 an der Church Road die bisher einzigen.