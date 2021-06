Der Mancini-Faktor: 29 Spiele ohne Niederlage

Zwei Siege und 6:0 Tore - so lautet die bisherige beeindruckende Ausbeute des viermaligen Weltmeisters, der seine Spiele in der Gruppe A vor überwiegend heimischem Publikum in Rom austrägt. „Man muss so ein Spiel erst einmal spielen und gewinnen“, lobte Mancini, dessen Team wie schon zum Auftakt gegen die Türkei hochüberlegen war. Manuel Locatelli, der zweimal traf, und Ciro Immobile erzielten am Mittwochabend im Stadio Olimpico die Tore. Die Italiener selbst mussten in den jüngsten zehn Partien keinen Gegentreffer einstecken.