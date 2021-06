Zwei 13-jährige Radler krachten gegen Autoscheiben

Fast gleicher Hergang

Und ganz ähnlich passierte ein Unfall in Esternberg: Ein 28-Jähriger lenkte am Mittwoch kurz vor 16 Uhr seinen Pkw auf einem Güterweg in der Gemeinde Esternberg. Zeitgleich lenkte ein 13-Jähriger sein Fahrrad in die entgegengesetzte Richtung, wo es im dortigen Kreuzungsbereich zu einer Kollision kam. Der Junge schlug dabei mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe auf und blieb letztendlich am Straßenrand liegen. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde er in das Krankenhaus Schärding eingeliefert.