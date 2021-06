Mit Heroin-Trolley nach Wien: Netzwerk gesprengt

44 Kilogramm Heroin und Kokain

Einer der Ermittlungserfolge im Zuge der über Monate hinweg laufenden Italo-Operation „Last Chance“, die nun in einem großen Rundumschlag ihren Höhepunkt fand: In mehreren Provinzen rückten die Fahnder aus und legten weiteren 28 Banden-Mitgliedern die Handschellen an. Allein im Rahmen der Zugriffe stellten die Beamten mehr als 44 Kilogramm an Heroin und Kokain um rund drei Millionen Euro sicher.