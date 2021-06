Portugal-Coach: „Habe ein anderes Ungarn erwartet“

Titelverteidiger Portugal hat einen Fehlstart in die Fußball-EM erst spät abgewendet. Gegen Ungarn fuhr man dank dreier Tore binnen acht Minuten in der Schlussphase noch einen 3:0-Erfolg ein. Was man im Lager von Siegern und Besiegten nach dem Schlusspfiff zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!