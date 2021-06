Ab 15 Uhr LIVE: Finnland gegen Russland

Auch wenn der 1:0-Auftaktsieg vom dramatischen Kollaps des dänischen Stars Christian Eriksen überschattet war, darf Finnland heute mit viel Optimismus in das nächste Gruppenspiel gegen Russland gehen. Mit einem „Dreier“ in St. Petersburg stünde der EM-Debütant im Achtelfinale, wenn Dänemark einen Tag später maximal Unentschieden gegen Belgien spielt. Für den Coup muss aber der erste Sieg über die Russen seit fast 109 Jahren her. Mit dem sportkrone.at-Ticker und via Zattoo sind Sie ab 15 Uhr hautnah mit dabei!