Mutter stürzt am Durdle Door 30 Meter ab - tot!

Durdle Door ist eine Felsbrücke aus Kalkstein an der Jurassic Coast im englischen Dorset. Tagtäglich pilgern viele Wanderer und Sonnenanbeter zu dem idyllischen Plätzchen am Man O‘War Beach, um den Alltag hinter sich zu lassen. Das Erklimmen der über 60 Meter hohen Felsformation abseits der Wege ist freilich verboten. Eine Frau ignorierte jedoch sowohl dieses Verbot als auch die Aufforderungen schockierter Strandbesucher, die Klippen nicht hinunterzuklettern. Sie verlor daraufhin den Halt und stürzte vor den Augen ihrer Tochter in die Tiefe.