Filmreifer Überfall auf Geldtransporter in Italien

Italienische Autofahrer müssen sich am Montagabend wie in einem Streifen mit Bruce Willis vorgekommen sein. Doch was sich auf der Autobahn A1 zwischen Modena und Bologna abgespielt hatte, war vor allem filmreifes Chaos. Noch unbekannte Täter verstreuten Nägel auf der stark befahrenen Verkehrsachse, um einen Geldtransporter zu stoppen. Außerdem bedrohten sie Auto- und Lkwfahrer mit vorgezogenen Waffen und zündeten Fahrzeuge an, Schüsse fielen, es gab eine Explosion. Wie durch ein Wunder gab es keine Verletzten. Die Täter flüchteten ohne Beute, sie werden in ganz Norditalien gesucht.