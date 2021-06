Waterbike-Zone auf Donau schlägt hohe Wellen

„Auch wenn der Wassersportverein noch so oft betont, dass sie in ganz geringem Ausmaß mit ihren Jetskis fahren werden. Ich fürchte, wir geben ihnen einen Finger und irgendwann nehmen sie die ganze Hand“, steht der Naarner Bürgermeister Martin Gaisberger (VP) den zum Teil bereits genehmigten Plänen für eine Jetski-Strecke auf der Donau skeptisch gegenüber. Es befürchtet einen massiven Eingriff in die Natur und Lärm bis in die Nacht hinein.