Oberhaupt der größten Familie der Welt gestorben

Die Sekte wurde in den 30er-Jahren von Chanas Großvater gegründet und hat etwas 1700 Mitglieder. Seine erste Frau heiratete der Inder bereits im zarten Alter von 17, sie war drei Jahre älter als er. Mit der Zeit kamen immer mehr Ehefrauen hinzu - dementsprechend wurde auch die Wohnsituation angepasst. Die riesige Familie lebt in einem vierstöckigen Wohnhaus mit 100 Zimmern in der Ortschaft Baktwang Tlangnuam. Das Gebäude wird „Chuuar Than Run“ genannt, was so viel wie Neue-Generationen-Haus bedeutet.