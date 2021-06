Jose Mourinho: „Ronaldo soll mich in Ruhe lassen“

Jose Mourinho ist bekannt dafür, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen! Jetzt stellte „The Special One“, der im Sommer das Traineramt bei der AS Roma übernehmen wird, unmissverständlich klar, dass er sich nicht wirklich auf das Wiedersehen mit Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo freut. „Er soll mich in Ruhe lassen“, so Mourinho mit einem Augenzwinkern.